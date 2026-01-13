Rihanna irritiert Fans mit Instagram-Kommentar: Will sie etwa ein viertes Kind?
Los Angeles - Vor wenigen Stunden sorgte Rihanna (37) mit nur einem kleinen Kommentar auf Instagram für ordentlich Gesprächsstoff. Die bekannte Sängerin schrieb unter einem Video humorvoll, mit dem Gedanken an eine vierte Schwangerschaft zu spielen.
Ausgangspunkt war ein Beitrag der Influencerin Montana Rose Brown, die augenzwinkernd darüber grübelte, ob das neue Jahr eher "sexy" oder doch "schwanger" verlaufen solle. Die "Diamonds"-Interpretin griff diese Idee erneut auf.
"Warte! Ich bin also doch nicht verrückt? Na klar!", schrieb die 37-Jährige unter dem Video. Nur kurze Zeit später spekulierten ihre Fans bereits, ob Rihanna erneut Mutter werden möchte.
Die "Billboard Music Awards"-Preisträgerin und A$AP Rocky (37) sind bereits Eltern von drei kleinen Kindern: RZA Athelston Mayers (2022), Riot Rose Mayers (2023) und ihre bislang einzige Tochter Rocki Irish Mayers (September 2025).
Dass die Sängerin klassische Lebensentwürfe nie als Maßstab genommen hat, machte sie schon mehrfach deutlich. "Ich dachte immer, erst die Ehe, dann ein Baby, aber wer zum Teufel sagt denn, dass es so sein muss?", sagte Rihanna im Gespräch mit Vogue.
Sie betonte in der Vergangenheit, dass sie sich bei der Familienplanung nicht von äußeren Erwartungen leiten lasse. Für sie gehe es darum, Entscheidungen im eigenen Tempo zu treffen.
Dreifach-Mama Rihanna ist überglücklich mit ihren Kindern: Sie genießt ihre Rolle sichtbar
Aus dem Umfeld des Paares ist zu hören, dass insbesondere die Geburt der Tochter das Familienleben bereichert habe. "Rihanna ist ihren Jungs – allen dreien – natürlich unendlich dankbar, aber sie sehnte sich nach mehr weiblicher Energie", gab ein Insider gegenüber People preis.
Die dreifache Mama genieße die neue Rolle sichtbar, während ihr Ehemann öffentlich von seinem Glück als Vater und Partner spricht.
Die 37-Jährige habe schon immer von einer Tochter geträumt. "Rihanna geht viel shoppen und freut sich riesig darauf, sie einzukleiden - Es ist eine ganz neue Welt", sagte die private Quelle gegenüber dem Newsportal.
Ob der Instagram-Kommentar tatsächlich ein kleiner Vorgeschmack auf Baby Nummer vier oder schlichtweg ein Scherz der "Umbrella"-Interpretin war, ist derzeit noch ungewiss.
Das Geheimnis rund um ein weiteres Kind wird erst in den nächsten Monaten gelüftet.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/badgalriri