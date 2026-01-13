Rihanna irritiert Fans mit Instagram-Kommentar: Will sie etwa ein viertes Kind?

Los Angeles - Vor wenigen Stunden sorgte Rihanna (37) mit nur einem kleinen Kommentar auf Instagram für ordentlich Gesprächsstoff. Die bekannte Sängerin schrieb unter einem Video humorvoll, mit dem Gedanken an eine vierte Schwangerschaft zu spielen.

Auf dem Instagram-Account "badgalriri " gewährt Rihanna (37) ihren rund 149 Millionen Fans zahlreiche private Einblicke. © Fotomontage/Instagram/badgalriri

Ausgangspunkt war ein Beitrag der Influencerin Montana Rose Brown, die augenzwinkernd darüber grübelte, ob das neue Jahr eher "sexy" oder doch "schwanger" verlaufen solle. Die "Diamonds"-Interpretin griff diese Idee erneut auf.

"Warte! Ich bin also doch nicht verrückt? Na klar!", schrieb die 37-Jährige unter dem Video. Nur kurze Zeit später spekulierten ihre Fans bereits, ob Rihanna erneut Mutter werden möchte.

Die "Billboard Music Awards"-Preisträgerin und A$AP Rocky (37) sind bereits Eltern von drei kleinen Kindern: RZA Athelston Mayers (2022), Riot Rose Mayers (2023) und ihre bislang einzige Tochter Rocki Irish Mayers (September 2025).

Dass die Sängerin klassische Lebensentwürfe nie als Maßstab genommen hat, machte sie schon mehrfach deutlich. "Ich dachte immer, erst die Ehe, dann ein Baby, aber wer zum Teufel sagt denn, dass es so sein muss?", sagte Rihanna im Gespräch mit Vogue.

Sie betonte in der Vergangenheit, dass sie sich bei der Familienplanung nicht von äußeren Erwartungen leiten lasse. Für sie gehe es darum, Entscheidungen im eigenen Tempo zu treffen.