Bodyguard lässt Rihanna Hotel-Tür vor der Nase zufallen! Wie sie dann reagiert, lässt staunen

New York (USA) - Ein kurzer Augenblick sorgt derzeit auf Social Media für ordentlich Gelächter. Popstar Rihanna (37) ist am Freitag unfreiwillig ins Rampenlicht geraten - und schuld daran war ihr Bodyguard.

Die Berühmtheit Rihanna (37) sorgte vergangene Woche wieder einmal für Gesprächsstoff. © Fotomontage/X/@BuzzingPop

Auf der Plattform X sind vergangene Woche Videoaufnahmen aufgetaucht, die das Missgeschick festhalten. Als die Musikerin das "Four Seasons Hotel" in New York verlassen wollte, wurde sie von den Flügeln einer großen Schwingtür getroffen - ein unangenehmer Moment für den beliebten Star.

Während ihr Sicherheitsmann nach dem Verlassen des Gebäudes bereits seinen Blick auf die Paparazzi richtete, vergaß er völlig die 37-Jährige hinter sich.

Für einen kurzen Moment hielt Rihannas Bodyguard ihr noch die Tür auf - doch anscheinend war die Sängerin zu langsam.

Mit Wucht klemmte sich Rihanna in der Eingangstür des Hotels ein. Trotz der unangenehmen Szene nahm die Musikerin den Vorfall mit Humor.

"Was für ein Gentleman du doch bist", witzelte die 37-Jährige.