Mega Veränderung! SO sieht Rihanna nicht mehr aus

Neuer Look: Sängerin Rihanna hat sich von ihrer dunklen Haarfarbe verabschiedet. Der Superstar ist jetzt: blond!

Von Simone Bischof

Los Angeles (USA) - Just wow! Multitalent Rihanna (35) hat sich von ihrer dunklen Haarfarbe verabschiedet. Der Superstar ist jetzt: blond!

Rihanna (35) hat sich von ihrer sehr dunklen Haarfarbe verabschiedet und ist jetzt blond. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Ende vergangener Woche wurde die Sängerin in Los Angeles gesichtet, berichtet Vogue. Die Mutter von zwei Kindern trug einen beigen Mantel, dazu einen grauen Hoodie, anthrazitfarbene Jeans und einen kräftigen, dunklen Lippenstift. Auffällig: die neue Frisur der 35-Jährigen - eine honigblonde Mähne bis zur Taille! Doch an wen erinnert uns dieser Look? Offenbar ließ sich Rihanna von Jennifer Aniston (54) inspirieren. Die Schauspielerin trug in den frühen 2000er-Jahren superlange Haare in etwas dunklerem Honigblond. Der Style gilt bis heute als einer ihrer besten. Greta Thunberg Klimaaktivist reißt Greta Thunberg das Mikro weg! Rihanna liebt es, ihren Look immer wieder zu verändern. Blond war sie auch schon früher immer mal wieder. Allerdings schmeichelt ihr der aktuell helle und doch sehr warme Farbton am meisten. Sie strahlt und ihr Teint wirkt frisch - perfekt für den Winter! Wir finden: Diese Typveränderung ist gelungen!

Lust auf eine Veränderung? Wie wäre es damit:

Ihr habt auch Lust auf eine Veränderung, wisst aber nicht so richtig, was gerade angesagt ist? Wir haben da ein paar Vorschläge, was im Herbst und Winter geht. Worauf es bei einer Veränderung ankommt? Vor allem sollte man sich mit seinem neuen Aussehen wohlfühlen. Deshalb sollten Schnitt und Haarfarbe zu einem passen. Letzte sollte im Idealfall mit dem Hautton und der Augenfarbe harmonieren, empfiehlt Vogue Deutschland. Diese Nuancen sind jetzt angesagt:

Warmes Goldblond - wie bei Margot Robbie (33)

Kräftiges, glänzendes Braun - wie bei Victoria Beckham (49)

Rötlich mit einem Stich Kupfer und Highlights - wie bei Emily Ratajkowski (32)

Tiefbraune Espressotöne - wie bei Dua Lipa (28)