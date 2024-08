Superstar lässt die Hüllen fallen: Rihanna gewährt intime Einblicke

Los Angeles - Rihanna (36) wird von ihren Abermillionen Fans auf der ganzen Welt nicht nur wegen ihrer unglaublichen Stimme, sondern auch wegen ihrer Schönheit verehrt. Immer wieder zeigt sich die Sängerin in knappen Stoffteilen auf ihrem Instagram-Profil. In ihrem neuesten Post gewährt sie einen besonders intimen Einblick!

Stattdessen fokussierte Rihanna sich vor allem auf ihre eigene Modemarke. Für diese tritt sie in ihrem neuesten Insta-Post nicht nur als Werbegesicht, sondern auch als Werbe-Po in Erscheinung!

Viele Follower freuten sich zwar über den Po-Post - die Fotos sammelten bereits fast 2,5 Millionen Likes - warten doch aber eigentlich ungeduldig auf neue Musik.

Ihr bislang letztes Album ("Anti") erschien bereits vor acht Jahren! 2022 sang sie den Titelsong "Lift Me Up" für den Marvel-Streifen "Black Panther: Wakanda Forever".

Seitdem warten ihre Fans vergeblich auf neue Musik der Sängerin, die einst Hits (u.a. "Rude Boy", "Only Girl (In the World)", "Diamonds") am laufenden Band lieferte.