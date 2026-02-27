Dschungelcamp-Star hat Krebs! Tochter macht Diagnose öffentlich

Hamburg - Was für ein Wechselbad der Gefühle! Eigentlich sprach die ehemalige " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Elena Carrière (29) über ihre neue Beziehung, doch plötzlich veröffentlichte sie die Krebsdiagnose ihres Vaters.

Elena Carrière (29) sprach in einem Interview über die Krebserkrankung ihres Vaters Mathieu. © Screenshot/Instagram/elenacarriere

Schauspieler Mathieu Carrière (75) hatte sich selbst bislang nicht zu seiner Krebserkrankung geäußert, das übernahm nun seine Tochter. Im Interview mit Bunte sprach Elena über ihren neuen Freund Nick Mulder (35, Start-up-Unternehmer) und das erste Treffen mit ihrem Vater.

"Mein Papa hat ein ganz wunderbares Herz und ist sehr viel ruhiger und zugewandter geworden, seit er an Prostatakrebs erkrankt war. Er ist richtig altersmilde", erklärte die 29-Jährige. "Nick und er verstehen sich wirklich total gut." Die beiden liefern sich eine gemeinsame Partie Schach nach der anderen.

Bei Männern ist Prostatakrebs in Deutschland mittlerweile die häufigste Krebserkrankung. Pro Jahr erhalten laut Deutschem Krebsforschungszentrum knapp 65.800 Männer diese Diagnose.

Mathieu Carrière stand bereits mit Legenden wie Romy Schneider (†43, "Die Spaziergängerin von Sans-Souci") vor der Kamera, war in zahlreichen Filmen und Serien wie "Rote Rosen" oder "Tatort" zu sehen und nahm am "Dschungelcamp" teil.