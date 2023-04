Schwangere Rihanna: Verrät sie hier das Babygeschlecht?

Bekommt Sängerin Rihanna (35) ein Mädchen? © Montage: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Wird es ein Mädchen? Wenn es nach Rihannas Shopping-Verhalten geht, dann deutet zumindest einiges darauf hin. Aktuelle Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen die "Umbrella"-Interpretin in einem Geschäft für Babymode - mit verräterischer Ausbeute.

Bei einem Einkaufsbummel am Mittwoch in Los Angeles hielt der Megastar offenbar bewusst Ausschau nach Mädchenkleidung und sah sich unter anderem einen rosafarbenen Strick-Strampler genauer an. Shoppte die werdende Mama hier etwa für ihre kleine Tochter?

Bestätigt ist das bislang nicht. Mit den Fotos ihres Shopping-Ausflugs heizte die Sängerin die Spekulationen um das Geschlecht ihres Babys aber ordentlich an.

Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky (34) sind bereits Eltern eines kleinen Sohnes. Dass das Paar zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet, hatte die 35-Jährige Mitte Februar bei ihrem Auftritt während der Halbzeitshow des Super Bowl verkündet - mit der überraschenden Enthüllung ihrer Babykugel.