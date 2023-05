Robert De Niro ist noch mal Vater geworden: Mit 79-Jahren hat er sein siebtes Kind bekommen!

Robert De Niro (79) ist mit hohem Alter nochmal Vater geworden. © Barry Brecheisen/Getty Images via AFP

Am 25. Mai kommt der Film "About my Father" des 79-Jährigen in Deutschland in die Kinos. De Niro spielt darin einen exzentrischen Schwiegervater - kein Wunder also, dass es in einem Interview mit ET Canda zu seinem neusten Werk, auch um den Schauspieler in seiner privaten Vaterrolle ging.

Dabei enthüllte der "Goodfellas"-Schauspieler jedoch etwas Verblüffendes: Erst vor kurzem war er zum siebten Mal Vater geworden!

Die Mutter des Kindes wurde noch nicht offiziell bestätigt, es soll sich allerdings um die 64-jährige Filmproduzentin Tiffany Chen handeln.

Neben die Nachricht über Familienzuwachs enthüllte der Schauspieler auch etwas über den Umgang mit seinen Kindern. Denn er wurde von der Journalistin gefragt, auf welche Art er seinen Kindern Zuneigung zeigt.

Auch wenn er mit seinen Sprösslingen äußerst liebevoll umgeht, betonte der Schauspieler, dass eine gewisse Strenge wichtig sei.

"Weißt du, meine Kinder sind manchmal anderer Meinung als ich, und sie sind respektvoll. Meine Tochter, sie ist elf, macht mir manchmal Kummer und ich streite mit ihr. Ich verehre sie. Und mein Jüngster jetzt, da wird noch mehr kommen. Aber es ist, was es ist", erzählt der 79-Jährige.