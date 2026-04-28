Nächste Schönheits-OP bei den Geissens: Jetzt legt sich Robert erstmals unters Messer

Saint-Tropez (Frankreich) - Erst Ehefrau Carmen (60), dann Tochter Davina (22) und jetzt Robert Geiss (62) selbst! Der Selfmade-Millionär hat sich neulich seiner ersten Schönheits-OP unterzogen und an sich herumschnibbeln lassen.

Kurz vor seinem Eingriff verabschiedet sich Papa Robert (62) von seinen Töchtern Davina (22, r.) und Shania (21). © RTLZWEI

Nachdem seine Gattin und älteste Tochter im Laufe der jüngsten Jahre bereits gezeigt hatten, wie es funktioniert, hat sich der Unternehmer jetzt selbst gewagt.

"Ich lege mich das erste Mal unters Messer", kündigte der 62-Jährige bei "Die Geissens" an. Statt einer Nasenkorrektur hat sich das Oberhaupt der Luxus-Familie einem eher dezenteren Eingriff im Gesicht unterzogen.

"Die Motivation war immer der Spiegel. Wenn man jeden Morgen in ein müdes Gesicht mit Tränensäcken schauen muss, dann ist das natürlich nicht schön", verriet Robert der BILD.

Nach anfänglichem "Bammel vor der Vollnarkose" wagte er schlussendlich aber doch den Schritt auf dem Weg zum jüngeren Erscheinungsbild. "Man weiß nicht, wie man hinterher aussieht - nachher sieht man aus wie ein Dackel."