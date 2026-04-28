Nächste Schönheits-OP bei den Geissens: Jetzt legt sich Robert erstmals unters Messer
Saint-Tropez (Frankreich) - Erst Ehefrau Carmen (60), dann Tochter Davina (22) und jetzt Robert Geiss (62) selbst! Der Selfmade-Millionär hat sich neulich seiner ersten Schönheits-OP unterzogen und an sich herumschnibbeln lassen.
Nachdem seine Gattin und älteste Tochter im Laufe der jüngsten Jahre bereits gezeigt hatten, wie es funktioniert, hat sich der Unternehmer jetzt selbst gewagt.
"Ich lege mich das erste Mal unters Messer", kündigte der 62-Jährige bei "Die Geissens" an. Statt einer Nasenkorrektur hat sich das Oberhaupt der Luxus-Familie einem eher dezenteren Eingriff im Gesicht unterzogen.
"Die Motivation war immer der Spiegel. Wenn man jeden Morgen in ein müdes Gesicht mit Tränensäcken schauen muss, dann ist das natürlich nicht schön", verriet Robert der BILD.
Nach anfänglichem "Bammel vor der Vollnarkose" wagte er schlussendlich aber doch den Schritt auf dem Weg zum jüngeren Erscheinungsbild. "Man weiß nicht, wie man hinterher aussieht - nachher sieht man aus wie ein Dackel."
Robert Geiss vom Beauty-Eingriff begeistert
Und siehe da: Vom Eingriff ist auch seine Carmen begeistert. "Ich fand die Idee sensationell. Wir sind beide über 60 und ich denke mir, da kann man schon mal damit anfangen", stellt die Jetsetterin humorvoll klar.
Mit dem Endergebnis selbst ist Robert schließlich auch glücklich. "Ich bin mit meinem neuen Look sehr zufrieden. Es hat aber länger gedauert als gedacht. Es dauert dann doch ein paar Wochen, bis alles abgeheilt ist."
Für Carmen steht dadurch fest, dass Robert in Zukunft flapsige Sprüche über operative Eingriffe eher unausgesprochen lässt. "Jetzt sieht Robert mal, dass so eine OP kein Zuckerschlecken ist."
Neue Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" werden immer montags, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI