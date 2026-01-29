So rührend gratuliert Carmen Geiss ihrem Robert zum Geburtstag
Monaco - Wenn Carmen Geiss (60) ihrem Robert zum Geburtstag gratuliert, wird's schnell emotional. Der Jet-Set-Millionär wurde am Donnerstag 62 Jahre alt.
Auf Instagram teilt die 60-Jährige einen innigen Schnappschuss der beiden und rührt mit ihren Worten nicht nur ihren Mann, sondern auch tausende Fans.
Zu dem Foto schreibt Carmen eine Liebeserklärung, die direkt unter die Haut geht. "Heute feiere ich dich", beginnt sie und beschreibt ihren Ehemann als einen Mann, "der Räume füllt, ohne laut zu sein" und Stärke zeigt, "auch wenn niemand hinsieht".
Worte, die zeigen: Hinter all dem Luxus, den Kameras und dem Glamour steckt eine tiefe Verbundenheit. Für viele sei Robert ein Fels in der Brandung, für Carmen ist er schlicht ihr "Zuhause".
Abseits von prunkvollen Villen und teurem Lebensstil zählt für sie vor allem eines: "deine Loyalität wertvoller als alles, was man kaufen kann".
Sie spricht aber auch ehrlich an, dass selbst nach all den Jahren nicht immer alles perfekt läuft: "Manchmal kann ich nicht mit dir … aber ohne dich geht schon mal gar nicht."
Die Geissens: Vier Jahrzehnte Liebe und ein gemeinsames Imperium
Seit über 40 Jahren gehen Robert Geiss und Carmen nun schon gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt haben die Blondine und der Unternehmer sich in den 1980er-Jahren in einem Fitnessstudio in Köln.
Von dort an haben sie Höhen gefeiert, Krisen gemeistert und sich immer wieder füreinander entschieden. Geheiratet wurde 1994 in Las Vegas, später folgte das gemeinsame TV-Imperium mit "Die Geissens".
Erstmals war die Kultfamilie bei "Goodbye Deutschland" im deutschen Fernsehen zu sehen. Weil die Geissens jedoch längst erfolgreich waren und nicht bei null anfangen mussten, bekam die Familie bei RTLZWEI kurzerhand ihre eigene Show.
Heute lebt die Familie überwiegend in Monaco, reist aber regelmäßig zwischen Saint-Tropez, Dubai und Köln.
Ihre beiden Töchter Davina und Shania sind längst erwachsen geworden und stehen selbst immer mehr im Rampenlicht. Der Zusammenhalt bleibt trotzdem das Herzstück der deutschen Millionärs-Familie.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa