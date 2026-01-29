So rührend gratuliert Carmen Geiss ihrem Robert zum Geburtstag

Monaco - Wenn Carmen Geiss (60) ihrem Robert zum Geburtstag gratuliert, wird's schnell emotional. Der Jet-Set-Millionär wurde am Donnerstag 62 Jahre alt.

Robert (62) und Carmen Geiss (60) gehen seit Jahrzehnten gemeinsam durchs Leben. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Auf Instagram teilt die 60-Jährige einen innigen Schnappschuss der beiden und rührt mit ihren Worten nicht nur ihren Mann, sondern auch tausende Fans.

Zu dem Foto schreibt Carmen eine Liebeserklärung, die direkt unter die Haut geht. "Heute feiere ich dich", beginnt sie und beschreibt ihren Ehemann als einen Mann, "der Räume füllt, ohne laut zu sein" und Stärke zeigt, "auch wenn niemand hinsieht".

Worte, die zeigen: Hinter all dem Luxus, den Kameras und dem Glamour steckt eine tiefe Verbundenheit. Für viele sei Robert ein Fels in der Brandung, für Carmen ist er schlicht ihr "Zuhause".

Abseits von prunkvollen Villen und teurem Lebensstil zählt für sie vor allem eines: "deine Loyalität wertvoller als alles, was man kaufen kann".

Sie spricht aber auch ehrlich an, dass selbst nach all den Jahren nicht immer alles perfekt läuft: "Manchmal kann ich nicht mit dir … aber ohne dich geht schon mal gar nicht."