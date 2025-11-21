Robin Solf über "Berlin ist over"-Aussage: "Sehr schade, dass ihr nur einen Teil wiedergebt"

Berlin - Ist Berlin over? Diese Frage hat sich Influencer Robin Solf in einem Instagram -Video von Mittwoch gestellt. Damit sorgt er für ordentlich Gesprächsstoff.

In einem Statement vom 21. November stellt er seine Sicht auf den Artikel noch einmal klar. © Bildmontage: Screenshot/instagram/robinsolf

Der Wahlberliner beschäftigt sich schon länger mit dem Gedanken. Auslöser war ein Clip aus dem Podcast "Hotel Matze", in dem Host Matze Hielscher behauptet hatte, Berlin sei "over", weil die Menschen die Stadt nicht mehr lieben würden.

Dass Solfs Aussagen auf Instagram sofort als Abrechnung mit Berlin verstanden wurden, ärgert den Influencer allerdings. Unter einem Artikel, der seine Worte verkürzt wiedergab, kommentierte er enttäuscht: "Sehr schade, dass ihr hier wirklich nur einen verkürzten Teil meines Videos wiedergebt."

Denn schon im Video macht er klar, wie viel Berlin ihm bedeutet. "Berlin ist wie eine Fantasy", sagt der Host des MDR-Podcasts "Sputnik Pride". In keiner anderen deutschen Stadt hätte er sich so entfalten können.

Das Versprechen, einfach man selbst sein zu dürfen, habe Berlin für ihn "zu großen Teilen eingelöst". Trotz aller Kritik sei er der Hauptstadt dankbar, hier groß geworden zu sein.