Katy Perry macht mit neuer Liebe ernst: Sie wagen den nächsten Schritt!

USA - Jetzt wird es ernst: Katy Perry (41) und ihre neue Liebe Justin Trudeau (53) wollen offenbar den nächsten Schritt wagen - und planen, die Feiertage gemeinsam zu verbringen!

Katy Perry (41) plant ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest mit ihrem neuen Partner. © Jeremy Smith/imageSPACE via ZUMA Press Wire/dpa

Denn Berichten zufolge plant die 41-Jährige bereits jetzt das Weihnachtsfest mit Kanadas ehemaligem Premierminister.

Wie Page Six berichtete, sei das Paar in den vergangenen Monaten sehr zusammengewachsen, doch durch die laufende Tour der "Firework"-Sängerin sei die gemeinsame Zeit bisher begrenzt gewesen.

Demnach sehne sich Perry nach dem Ende der Tour - denn erst dann habe sie wieder mehr Zeit für ihren Partner.

"Ohne Übertreibung: Dieses Jahr war für sie ein Wirbelsturm. Sie hatte noch nicht einmal Zeit, wirklich über ihr Leben nach der Tour nachzudenken", so eine Quelle.

Trotz neuem Liebesglück bleibt ihre Tochter Daisy für Perry an erster Stelle.