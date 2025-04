Der Kaiser als Botschafter: Vor 15 Jahren bekam Roli selbst ein neues Leben geschenkt

Dresden - "Ohne die Transplantation wäre ich heute nicht hier" - dankbar erinnert sich Schlagerstar Roland Kaiser (73) an das Jahr 2010, in dem ihm nicht nur eine Lunge, sondern auch ein zweites Leben geschenkt wurde. Ehrensache für den Musiker, dass er Botschafter für die "World Transplant Games 2025" ist.

Freuen sich auf die World Transplant Games in Dresden: Roland Kaiser (73) und Tamara Schwab (32). Tamara bekam vor dreieinhalb Jahren ein neues Herz und nimmt am Radwettkampf teil. © Eric Münch

Sie werden am 17. August im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion eröffnet und vereinen rund 2500 Sportler aus 60 Nationen beim Wettkampf in 17 Sportarten.

"Im Anschluss an meine Tournee und kurz nach meinen vier Kaisermania-Konzerten bin ich also schon wieder in Dresden", schmunzelt Kaiser.

"Es ist mir eine Ehre, Botschafter der World Transplant Games zu sein, bei denen Sportler zeigen, was sie nach einer Transplantation alles leisten können. Ich kann zwar nicht mehr teilnehmen, aber ich treibe heute so viel Sport wie nie - täglich eine Stunde bin ich in meinem Fitnessraum. Gesund zu leben und mich fit zu halten, ist für mich Teil der Verantwortung, gut mit meinem Spenderorgan umzugehen."

Denn eine Transplantation ist keine Selbstverständlichkeit. Knapp 9000 Patienten warten in Deutschland auf ein Spenderorgan. Ihnen stehen zehn Organspender je eine Million Einwohner gegenüber - Roland Kaiser ist einer von ihnen.