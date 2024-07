Premiere bei Kaisermania: Dieser Künstler wird Roland Kaiser supporten

Dresden - Vorgruppen - oder wie man auf Englisch sagt: Support - gibt es bei der Kaisermania gewöhnlich nicht. Aber was ist schon gewöhnlich bei der Kaisermania. "Ist doch egal. Irgendwann ist immer das erste Mal", sagt Roland Kaiser (72), und so gibt es dieses Jahr eben einen Support.

Damals war kein Hineinkommen für ihn, im Jahr darauf aber schaffte er es in den Wettbewerb. Gewonnen hat er nicht, aber bekannt wurde er. Seit 2018 bringt Stengel Singles und Remixes heraus, die auch Roland Kaisers Aufmerksamkeit fanden. Im vergangenen Jahr war Stengel mit eigener Band auf Tour.

Georg Stengel, wer ist denn das eigentlich? Der 30-jährige Sänger stammt aus Jüterbog und wurde vor neun Jahren bekannt als Bewerber der Castingshow "The Voice of Germany", fünfte Staffel.

Zum ersten Mal eine Vorgruppe bei der Kaisermania: "Mach du die Premiere", sagt Kaiser zu Stengel, "ich freu mich darüber, die Leute freuen sich, du freust dich. Ist doch wunderbar", bevor der so Eingeladene freudig lachend aus dem Bild rauscht.

Georg Stengel begleitet Roland Kaiser im Rahmen von dessen Tournee zum 50-jährigen Bühnenjubiläum schon seit einer Reihe von Konzerten, aber die Kaisermania, die hatte er bis vor ein paar Tagen noch nicht auf der Rechnung. In einem - anscheinend inszenierten - Zwiegespräch auf Facebook machen die beiden die Sache klar.

Hello Bipo / Semmel Concerts

Auf ihn freut sich Dresden: Roland Kaiser sorgt auch dieses Jahr wieder für eine grandiose Show. © Sebastian Kahnert/dpa

"Ich freue mich sehr, dass mich auch in diesem Jahr ein junger talentierter Sänger als Support-Act begleiten wird", sagte Roland Kaiser schon vor vielen Wochen.

Stengels Streaming-Hits "Mars" und "Holterdiepolter" sowie seine Bühnenenergie hätten ihn begeistert.

Kaiser: "Ich bin mir sicher, dass er bei meinen Fans vor meinen Auftritten mit seinen tollen Songs ebenfalls für grandiose Stimmung sorgen wird."

Nun auch bei der Kaisermania. Die findet am heutigen Freitag statt und am Samstag sowie am 2. und 3. August.