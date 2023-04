Kaisermania 2023: Roland Kaiser kündigt weiteres Konzert an!

Der Verkauf sei bei Eventim auf maximal vier Tickets pro Käufer begrenzt. Jede Eintrittskarte werde personalisiert, um einen Weiterverkauf auf dem sogenannten "Ticketzweitmarkt" zu überhöhten Preisen zu unterbinden, so der Schlagersänger in seinem Instagram-Posting.

Statt vier Terminen gibt es in diesem Jahr noch eine weitere Gelegenheit, wie Roland Kaiser am Montagnachmittag höchstselbst auf seinem Instagram-Account mitteilt.

2022 sorgte Roland Kaiser (70) viermal für beste Stimmung auf der Kaisermania. Dieses Jahr legt er noch einen drauf. © Sebastian Kahnert/dpa

Warum es nun ein weiteres Konzert geben wird, können sich die Fans natürlich selbst beantworten. Die gigantische Nachfrage ist der logische Grund für den Erfolg der Veranstaltung. Nach Angaben des Veranstalters "Semmel Concerts" waren die ersten vier Shows für 2023 innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

"Die Konzertreihe, die jährlich am Dresdner Elbufer vor der traumhaften Kulisse der anmutigen Altstadt an zwei Wochenenden stattfindet und an vier Abenden zehntausende Fans in ihren Bann zieht, hat längst über die Grenzen Dresdens hinaus Kult-Status erreicht", so der Veranstalter.

Dem können so viele Fans mit Sicherheit voll zustimmen. Deshalb dürfte es am Mittwoch sicher ganz schnell gehen, bis es erneut heißt: "Alle KAISERMANIA-Konzerte sind in 2023 ausverkauft!"