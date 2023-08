Keine Tickets für Kaisermania ergattert? So bist Du dennoch live dabei!

Wie das geht? Ganz einfach: Das MDR-Fernsehen überträgt die Veranstaltung am 5. August live! Und nicht nur das ...

Während es sich viele von ihnen am Konzertabend sicher auf den umliegenden Elbwiesen gemütlich machen werden, besteht für andere die Option, den Sänger direkt - und in Echtzeit - von der eigenen Couch aus zu sehen.

Seit 2003 feiert Roland Kaiser mit seinen Tausenden von Fans am malerischen Elbufer der sächsischen Hauptstadt. Damals ahnte niemand von den 3500 Zuhörern, dass sich aus diesem Konzert das größte Schlager-Event Deutschlands entwickeln würde.

Wer dann immer noch nicht genug "Kaiser-Dosis" intus hat, kann sich danach die Wiederholung der "Kaisermania" aus dem Jahr 2019 anschauen. Die Dokumentation "Roland Kaiser - Mehr als ein Leben" beendet am 6. August schließlich das Programm.

Los gehts bereits am 4. August mit "MDR um vier - Gäste zum Kaffee" live aus Dresden - mit dem Star selbst und weiteren Gästen! Moderiert wird das Ganze von Susanne Klehn (42).

Die Übertragung eines der Konzerte im MDR-Fernsehen sahen vergangenes Jahr rund 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer deutschlandweit. © xcitepress

Auf der Facebook- und Instagram-Seite von "Meine Schlagerwelt" wird im Vorfeld und am Showtag intensiv über das große Live-Event berichtet.

Unter www.meine-schlagerwelt.de finden sich am Sendungstag alle Liedtexte zur "Kaisermania" zum Mitsingen, Hintergrundgeschichten über den Schlagerstar, Interviews und Fan-Aktionen.

Hier können Fans außerdem für ihren ultimativen Kaiser-Hit stimmen. Alle Teilnehmenden haben sogar exklusiv die Chance, einmal zwei Konzert-Tickets für die brandneue Roland-Kaiser-Tour zu gewinnen.

Am Abend des Konzertes können Grüße an den Sänger per WhatsApp gesendet werden, die anschließend live über den TV-Bildschirm laufen.