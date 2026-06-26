Mit 74 Jahren und einer Spenderlunge: Roland Kaiser lässt die Extremhitze kalt!

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Roland Kaiser trotzt auch im hohen Musikeralter der extremen Hitze - und tritt auf dem weitgehend schattenfreien Coburger Schlossplatz auf.

Von Michael Donhauser

Coburg - Kinder haben hitzefrei, Spitzensportler verschieben Wettkämpfe - doch ein Senior zieht durch: Roland Kaiser (74), Veteran der deutschen Schlagerszene, hat seinen für Freitagabend geplanten Open-Air-Auftritt auf dem Schlossplatz im oberfränkischen Coburg ungeachtet der großen Sommerhitze nicht abgesagt.

Roland Kaiser (74) trotzt auch im hohen Musikeralter der extremen Hitze.
Roland Kaiser (74) trotzt auch im hohen Musikeralter der extremen Hitze.  © Felix Hörhager/dpa

Das Konzert auf dem weitgehend schattenfreien Platz werde lediglich um eine halbe Stunde nach hinten verlegt und soll um 20.30 Uhr starten, teilten die Veranstalter mit.

Der Deutsche Wetterdienst hat für Freitag für Coburg eine Warnung vor extremer Hitze herausgegeben.

Kaiser, der bei seinen Konzerten üblicherweise in Anzug und Krawatte auftritt, war bis vor einigen Jahren schwer lungenkrank und kommunizierte dazu auch offen.

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Roland Kaiser Zwölf Jahre nach seinem Tod: Roland Kaiser singt Udo Jürgens

Seit 2010 lebt der Sänger ("Sieben Fässer Wein") mit einer Spenderlunge.

In den vergangenen Jahren feierte er im Alter von über 70 Jahren noch einmal große Erfolge. Vor allem bei seinen Live-Auftritten strömen Fans in Scharen in Stadien und Hallen.

Titelfoto: Felix Hörhager/dpa

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