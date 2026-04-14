Nur eine Stadt in Sachsen dabei: Roland Kaiser 2027 auf großer Deutschland-Tour

Leipzig - Der Hype um Roland Kaiser (73) ist ungebrochen: Auch 2027 wird der Kult-Schlagersänger wieder auf große Tournee gehen und die großen Arenen in Deutschland füllen. Bei dieser Tour macht er allerdings mit Leipzig in nur einer sächsischen Stadt halt.

Roland Kaiser (73) kommt nächstes Jahr wieder nach Leipzig. © Sebastian Kahnert/dpa

Im Rahmen der "Unser Moment"-Arena-Tour 2027 wird der Musiker am 16. und 17. April auf der Bühne in der Quarterback Immobilien Arena stehen.

Kommendes Jahr wird Kaiser 75 Jahre alt, begeistert seit mehr als einem halben Jahrhundert die Fans und ist der erfolgreichste Künstler des Schlager-Genres.

Allerdings sind das neben einem Auftritt in der Uber Arena in Berlin die einzigen Konzerte im Osten Deutschlands. Außerdem füllt der gebürtige Berliner Hallen unter anderem in Bremen, Köln, München, Hamburg und Frankfurt. Alle Städte und Termine findet Ihr online.

Vermutlich werden aber auch die Dresdner im kommenden Jahr nicht auf den Ausnahmekünstler verzichten müssen.

Zwar stehen noch keine Termine für die legendäre "Kaisermania" 2027 fest, aber diese fand vor dann genau 30 Jahren erstmals am Dresdner Elbufer statt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist.