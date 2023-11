Mit vier neuen Duetten! Roland Kaisers Weihnachts-Album erschienen

Dresden - Vor zwei Jahren legte Roland Kaiser (71) sein Doppel-Album "Goldene Weihnachtszeit" vor. Am Freitag erschien das Album in Neuauflage, aber mit musikalischem Mehrwert, nämlich zehn zusätzlichen Nummern, darunter vier neuen Duetten.

Roland Kaiser (71) ist auf Weihnachten eingestellt. © Paul Schirnhofer/PR

Vierzig statt dreißig Titel sind es nun, darunter eine Reihe Instrumentalversionen.

Nicht um Neukompositionen handelt es sich, sondern um einen bunten Mix von Klassikern aus deutscher und US-amerikanischer Liedkultur.

Da erklingen "Süßer die Glocken nie klingen", "Leise rieselt der Schnee", "Alle Jahre wieder" oder "Stille Nacht" sowie "Winter Wonderland", "When a Child Is Born", "Mary's Boy Child" oder "Santa Claus is Coming to Town".

In der Titelfolge enthalten ist Elvis Presleys sozialkritische Ballade "In The Ghetto".

Zusammen mit Maite Kelly (43) intoniert Kaiser "Klinget hell ihr Glocken", mit Helene Fischer (39) interpretiert er "Shallow", den Song von Lady Gaga (37) und Bradley Cooper (48) aus dem Film "A Star is Born".