Zwölf Jahre nach seinem Tod: Roland Kaiser singt Udo Jürgens
Münster - Zwölf Jahre nach dem Tod von Udo Jürgens (1934-2014) lebt ein bislang unveröffentlichter Refrain des Österreichers wieder auf.
Roland Kaiser (73) veröffentlicht ihn am 6. März auf seinem neuen Album "Marathon".
Anfang der 90er-Jahre besuchte Jürgens den Texter Uli Heuel in dessen Wohnung in Zürich.
Dort setzte er sich an den Flügel und spielte zur Zeile "Weit ist der Weg" spontan eine Melodie ein, die auf Kassette aufgenommen wurde.
Die Aufnahme geriet in Vergessenheit - bis Kaiser sie entdeckte, Heuel und Komponist Christian Bömkes ins Projekt holte und den Song vollendete.
