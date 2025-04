Roland Kaiser verrät bei "maischberger": Dieser Song passt perfekt zu Friedrich Merz

Berlin - Schlagersänger Roland Kaiser (72) hat Sandra Maischberger (58) verraten, welcher seiner Songs am besten zum wahrscheinlich neuen Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) passen würde.

Schlagersänger Roland Kaiser (72) hat auf seinem neuesten Album einen Song, der perfekt zu einer neuen Bundesregierung von Union und SPD passen würde. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Obwohl Kaiser selbst SPD-Mitglied ist, sprach er am Dienstagabend in der ARD-Talkshow "maischberger" nur in den höchsten Tönen vom Chef der Union: "Ein sehr freundlicher Mann, ein kompetenter Mensch, sehr angenehm, und ich bin sicher, dass er ein guter Kanzler für uns sein wird."

Müsste er Merz zu dessen Amtsantritt einen Song widmen, dann wäre dies der Titel "Länger als gedacht" von Kaisers neuestem Album "Marathon".

In diesem Lied erzählt der Schlager-Star die Geschichte einer Liebesbeziehung, bei der man anfangs noch gedacht hatte "Das passt ja vorne und hinten nicht", schon bald aber eine "Freundschaft-plus" entsteht und man am Ende eben doch länger als gedacht zusammen ist. Durchaus passend zu den andauernden Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD, die sich im Wahlkampf noch bitterböse gestritten hatten.

Dass die laufenden Koalitionsverhandlungen am Ende zum Erfolg führen, sei für Kaiser aber auch aus politischer Sicht besonders wichtig: "Wenn die drei das hinkriegen, dann ist das gut für uns alle. Wenn diese Koalition funktioniert, dann schwächt das die Blauen."

Mit den "Blauen" meinte Kaiser die erstarkte AfD, die er im Gespräch mit Maischberger mehrfach kritisierte.