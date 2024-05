Roland Kaiser rechnet mit Gender-Gegnern ab: "Viele gute Seiten"

Bei einer Demo unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt!" hielt Kaiser im vergangenen Jahr sogar eine Rede. © Carsten Koall/dpa

Die Musikbranche ist nicht das einzige, das sich in stetigem Wandel befindet, denn auch unsere Sprache verändert sich immer wieder.

Mit dem Gendern hat Kaiser kein Problem. "Wir sprechen eben heute anders als vor 50 Jahren. Diese Entwicklung hat auch viele gute Seiten", meint er dazu.

Ein weiteres Thema, mit dem sich Kaiser befasst, ist der Rechtsruck in Deutschland. Die Situation nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und der Antisemitismus machen ihn wütend und traurig.

Er kann nicht fassen "dass wir in einem Land wie unserem, nachdem wir dieses Verbrechen an jüdischen Menschen begangen haben, immer noch Ressentiments vor uns hertragen und schon wieder bereit sind, Gewalt auszuüben".

Um diesem Trend entgegenzuwirken, sollte man laut ihm die Dinge immer wieder ansprechen und sie so lange wiederholen, bis "die Menschen wach werden".

Er appelliert dabei auch Journalistinnen und Journalisten und sagt, man müsse alle Leute erreichen, nicht nur die, die sowieso schon der eigenen Meinung sind. "Vielleicht fangen die dann zumindest an, zu überlegen" beteuert der Bühnenstar.

Wer sich in erster Linie für die Musik des Schlagerstars interessiert, der dürfte sich besonders über die vier Termine des Höhepunkts seiner Open-Air-Konzerte freuen. Am Elbufer in Dresden können seine Fans am 26. und 27. Juli sowie am 2. und 8. August bei der legendären "Kaisermania" dabei sein.