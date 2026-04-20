Romina Palm wehrt sich gegen Bodyshaming: Diese Ansage macht das Model ihren Hatern
Köln - Nirgendwo sonst stehen Fitness und Athletik so stark im Fokus wie auf der FIBO in Köln! Ausgerechnet von dort geht derzeit ein Clip von Romina Palm (26) viral, der das Model zu einer schonungslosen Abrechnung mit einigen Usern bewegt.
Anders als sonst erregt diesmal nicht ihr Verlobter Christian Wolf (30) jede Menge Aufmerksamkeit, sondern das ehemalige "GNTM"-Model unfreiwillig selbst.
Auslöser dafür sind haufenweise Negativkommentare unter einem Video des Influencers "Santinoitalienfood", der die 26-Jährige kurz in einen kurzen Talk verwickelt hat.
Dabei nehmen die Reaktionen derart rasant an Fahrt auf, dass Romina sich jetzt selbst gemeldet hat. "Mit einer Sache habt ihr recht: Ja, ich bin aktuell dünner als ich es eigentlich sein möchte", heißt es eingangs ihres Statements.
Ihre aktuelle Form habe ihr zufolge aber nichts damit zu tun, "dass das ich mich nicht traue zu essen oder bewusst nur ganz wenig esse", sondern vielmehr mit einer Operation von vor vier Monaten zusammenhängen.
"Ich hatte eine Kreuzbandriss-OP und konnte nicht richtig mein Bein trainieren. Aber ja, ich hätte definitiv mehr meinen Oberkörper trainieren können", erklärt die Influencerin als Antwort auf das Bodyshaming.
Romina Palm sendet deutliche Ansage an Hater
Richtig deutlich wird die Familienmama aber erst danach. "Soll ich euch mal was verraten? Ich hatte einfach keinen Bock! Manchmal fehlt auch mir die Motivation oder ich habe Phasen, da lege ich meine Prioritäten einfach anders."
Wie sie im weiteren Verlauf des Videos erklärt, habe sie nach der Operation "einfach nicht den Sinn darin gesehen über meinen Hunger zu essen - weil ich fühle mich wohl. Auch, wenn ihr mich Flachzange" stellt Romina klar.
Trotzdem scheinen die teils fiesen Kommentare nicht komplett an ihr abzuprallen. "So Kommentare sind richtig uncool", hält sie fest und verrät, dass sie in Zukunft wieder an ihrer optischen Form arbeiten wolle.
"Ihr habt recht, ich könnte definitiv stärker werden. Das habe ich jetzt auch vor und habe ich auch richtig Bock drauf. Aber nicht, weil ihr das schreibt."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Romina Palm