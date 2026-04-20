Romina Palm wehrt sich gegen Bodyshaming: Diese Ansage macht das Model ihren Hatern

Köln - Nirgendwo sonst stehen Fitness und Athletik so stark im Fokus wie auf der FIBO in Köln! Ausgerechnet von dort geht derzeit ein Clip von Romina Palm (26) viral, der das Model zu einer schonungslosen Abrechnung mit einigen Usern bewegt.

Via Instagram hat sich Romina Palm neulich zu den fiesen Kommentaren gegenüber ihrer Person geäußert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Romina Palm

Anders als sonst erregt diesmal nicht ihr Verlobter Christian Wolf (30) jede Menge Aufmerksamkeit, sondern das ehemalige "GNTM"-Model unfreiwillig selbst.

Auslöser dafür sind haufenweise Negativkommentare unter einem Video des Influencers "Santinoitalienfood", der die 26-Jährige kurz in einen kurzen Talk verwickelt hat.

Dabei nehmen die Reaktionen derart rasant an Fahrt auf, dass Romina sich jetzt selbst gemeldet hat. "Mit einer Sache habt ihr recht: Ja, ich bin aktuell dünner als ich es eigentlich sein möchte", heißt es eingangs ihres Statements.

Ihre aktuelle Form habe ihr zufolge aber nichts damit zu tun, "dass das ich mich nicht traue zu essen oder bewusst nur ganz wenig esse", sondern vielmehr mit einer Operation von vor vier Monaten zusammenhängen.

"Ich hatte eine Kreuzbandriss-OP und konnte nicht richtig mein Bein trainieren. Aber ja, ich hätte definitiv mehr meinen Oberkörper trainieren können", erklärt die Influencerin als Antwort auf das Bodyshaming.