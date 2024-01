Rosenkrieg um Sophie Turner und Joe Jonas: Stars legen Waffen nieder

New York/London - Ist Sophie Turners (27) eigenes "Game of Thrones" mit Joe Jonas (34) endlich vorbei? Der Rosenkrieg der beiden Hollywood-Stars neigt sich dem Ende zu.

Turner unterstellte Jonas, die gemeinsamen Kinder in New York City festzuhalten und nicht mit ihr nach England ausreisen zu lassen, wie zuvor vereinbart.

Im Herbst 2023 trennten sich die Wege der britischen Schauspielerin und des Sängers. Was daraufhin folgte, war eine erbitterte Schlammschlacht um den Aufenthaltsort der beiden Töchter Delphine (1) und Willa (3).

Ob der Zoff zwischen dem ehemaligen Traumpaar nun tatsächlich ein Ende hat, wird sich in Zukunft zeigen.

Während der 34-jährige Jonas die Vorwürfe seiner Ex bis heute bestreitet, kam es wohl hinter den Kulissen zu einer friedlichen Einigung.

Evan Agostini/Invision via AP/dpa

2019 heirateten Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27). Leider folgte 2023 die Trennung. © Julie Jacobson/AP

Im September 2023 veröffentlichten die beiden Hollywood-Stars ein gemeinsames Statement, wonach ihre Kinder "gleichermaßen Zeit in liebevoller Umgebung in den USA und im Vereinigten Königreich verbringen" würden. Man hätte sich in "Freundschaft" zum Wohle der Töchter zu diesem Schritt entschieden.

Dieser Plan ging jedoch schnell nach hinten los. Laut Turner rückte der Sänger die Reisepässe der beiden Töchter nicht mehr heraus und verhinderte so die zuvor vereinbarte Reise nach England.

Die 27-Jährige reichte daraufhin eine Klage gegen ihren Ex-Mann ein und der öffentliche Rosenkrieg nahm seinen Lauf.

Bleibt zu hoffen, dass die beiden Töchter der Stars nun trotz Trennung glücklich aufwachsen können.