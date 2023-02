Rückschlag für Steakhouse-Erbin Block: Kinder dürfen beim Vater in Dänemark bleiben

Christina Block (49) hat vor Gericht eine Niederlage einstecken müssen. © Daniel Reinhardt/dpa

Am Freitag hat ein dänisches Gericht in Sønderborg entschieden: Theodor (9) und Klara (12) dürfen bei ihrem Vater und seiner neuen Partnerin in Dänemark bleiben. Wie RTL berichtet, lehnte der Richter damit eine Rückführung der Kinder nach Deutschland ab.

Zudem entschied er, dass Block ihre Kinder alle 14 Tage bei einem vom Familiengericht festgesetzten und betreuten Umgang sehen darf.

Block und Hensel hatten sich 2014 getrennt und das Sorgerecht anfangs geteilt. Nachdem der 48-Jährige die beiden Kinder nach einem gemeinsamen Wochenende im August 2021 bei sich behalten hatte, zog seine Ex-Frau vor Gericht und bekam Recht.

Trotz des Gerichtsurteils rückte Hensel die Kinder nicht heraus und erklärte, dass die Kinder nicht mehr bei ihrer Mutter leben wollen.

Ein dänisches Gericht hatte das Urteil des Hamburger Oberlandesgerichts zwar anerkannt, setzte die Vollstreckung jedoch nicht um. Am Freitag ging es vor dem Familiengericht darum, ob Hensel die Kinder rechtmäßig in Dänemark behalten darf oder nicht.