Ryan Reynolds und Blake Lively lüften Geheimnis: "Traumatischster Moment"

New York (USA) - Im Februar 2023 wurden die freudigen News bekannt: Blake Lively (36, "Gossip Girl") und Ryan Reynolds (47, "Deadpool") sind zum vierten Mal Eltern geworden ! Den Namen ihres jüngsten Sprösslings behielten die beiden mehr als ein Jahr lang für sich - bis jetzt.

Blake Lively (36) begleitete ihren Schatz Ryan Reynolds (47) am Montag zu seiner Filmpremiere. © Noam Galai/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Am gestrigen Montag besuchte Reynolds die Premiere seines neusten Streifens "Deadpool & Wolverine" im Lincoln Center in New York City.

Während er, bevor der Film das erste Mal über die große Leinwand flimmerte, auf der Bühne stand und mit der Menge sprach, wandte er einige liebevoller Worte an seine Familie. Dies berichtete unter anderem PageSix.

"Zunächst möchte ich meiner Frau Blake danken, die heute hier ist", begann er seine Ansprache und lüftete dann ein kleines Geheimnis, das das Paar bisher für sich behalten hatte: "Ich möchte meinen Kindern, James, Inez, Betty, Olin danken, die auch da sind."

Anschließend fuhr der Film-Star fort: "Ich hoffe, dieser Moment wird das Traumatischste – und damit meine ich die Inhalte dieses Films –, was euch jemals in eurem wundersamen Leben passieren wird."

Da war er also, der Namen des jüngsten Kindes im Lively-Reynolds-Haushalt: Olin. Zwar handelt es sich hierbei um einen skandinavischen Männernamen – zum Geschlecht haben sich die beiden Turteltauben bisher jedoch noch nicht geäußert.