Sängerin am Münchner Flughafen von Lufthansa-Mitarbeiter "bedroht"?

München/ New York City - Bleta "Bebe" Rexha (34) erhebt schwere Vorwürfe gegen Lufthansa. Die US-amerikanische Popsängerin und Songwriterin soll nach eigenen Angaben am Samstag von einem Mitarbeiter der Fluggesellschaft "bedroht" und "mental missbraucht" worden sein.

Bebe Rexha (34) hat auf Instagram schwere Vorwürfe gegen einen Lufthansa-Mitarbeiter erhoben. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Das behauptete die 34-Jährige zumindest in ihrer mittlerweile abgelaufenen Instagram-Story. Rexha wollte am Samstag von München nach Hause fliegen und deshalb am Flughafen in ein Flugzeug steigen. Doch beim Betreten der Maschine sei sie offenbar gehindert worden.

Unter Tränen wandte sich die Sängerin mit albanischen Wurzeln mit folgenden Worten an ihre Fans: "Der Supervisor für diesen Flug der Lufthansa bedrohte mich. Ich bin bedroht worden, weil ich dachte, der Sicherheitsmitarbeiter sei Albaner."

Zuvor habe Rexha den Mitarbeiter auf Albanisch gefragt, wo sie ihr Flugticket bekomme. Die Familie der US-Amerikanerin stammt aus Albanien und Mazedonien. "Und jetzt hat er mich vom Flug entfernt", so die Blondine komplett aufgelöst. Nähere Details zum Vorfall nannte sie allerdings nicht.

Stattdessen warf sie dem Mitarbeiter von Lufthansa vor, von ihm "mental missbraucht" worden zu sein, sprach von einem "Hass-Verbrechen". Weiterhin bemängelte Rexha, dass keine Angestellten etwas dagegen gesagt oder getan hätten.