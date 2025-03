Sängerin Angie Stone (†63) stirbt bei tragischem Unfall

Sängerin Angie Stone starb infolge eines Verkehrsunfalls im Alter von 63 Jahren. (Archivbild) © EPA/TOMASZ GZELL POLAND OUT

Noch am Samstagmorgen begeisterte die 63-Jährige das Publikum im Rahmen ihres Auftritts bei einer "Mardi Gras"-Party in der Stadt Mobile im US-Bundesstaat Alabama.

"Angies Auftritt beim Grand Marshal's Ball 2025 war geradezu phänomenal", schrieben die Veranstalter in ihrer Trauerbekundung kurze Zeit später. Denn was die "Wish I Didn't Miss You"-Sängerin dort nicht ahnen konnte: Es sollte ihr allerletzter Auftritt gewesen sein.

Mit insgesamt neun Begleitern, Backup-Sängern und Crew-Mitgliedern, sei Stone nach ihrer Performance in einen Minivan gestiegen und in Richtung ihres nächsten Konzerts nach Baltimore aufgebrochen. Dort kam sie jedoch nie an, wie das Magazin "TMZ" berichtet.

Unterwegs, auf einem Interstate Highway kurz vor der Stadt Montgomery, sei das voll besetzte Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache in einen Unfall verwickelt gewesen. Videoaufnahmen des US-Magazins zeigen, wie das Wrack völlig zerstört auf einem Grünstreifen zwischen den entgegengesetzten Fahrbahnen liegt.

Von neun Insassen seien infolge des Crashs acht verletzt worden, eine Person habe nicht überlebt: Angie Stone, die als Mitglied der reinen Frauen-Band "The Sequence" in den 80ern Hiphop-Geschichte geschrieben und mit "Funk You Up" einen Mega-Hit gelandet hatte, erlag ihren Verletzungen.