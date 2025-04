Sam Dylan und Freund Rafi auf Wolke sieben: "Läuft besser als je zuvor"

Köln - Mit seiner großen Klappe und seiner provokanten Art hat es Sam Dylan (angeblich 34) in die oberste Riege des deutschen Reality-Kosmos geschafft. Doch der Influencer kann auch ganz anders, wie er nun gezeigt hat.

Trotz einer anderthalbjährigen Pause ist sich Sam Dylan (34 oder vielleicht auch schon 40, l.) sicher, mit Rafi Rachek (35) "den Mann fürs Leben" gefunden zu haben. © Nico Schimmelpfennig

Während sich viele Paare, die in den vergangenen Jahren am "Sommerhaus der Stars" teilgenommen haben, im Anschluss an das Format getrennt haben, ist die Beziehung von Sam Dylan und Rafi Rachek offenbar harmonischer als je zuvor.

Das hat der Reality-Star an Ostermontag auf seinem Instagram-Kanal beteuert und zugleich betont, wie glücklich er ist, den ausgebildeten Rettungssanitäter an seiner Seite zu haben.

"Ich habe nicht nur meinen Osterhasen gefunden, sondern auch den Mann fürs Leben", schreibt Sam zu einem Foto, das ihn gemeinsam mit Rafi zeigt.

Trotz Höhen und Tiefen seien die beiden inzwischen bereits im "verflixten siebten Jahr", erzählt er und ist sich darüber hinaus sicher: "Jetzt läuft es besser als je zuvor."