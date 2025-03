Schicksalsschlag für Sam Dylan: Dschungelcamper muss schlimmen Verlust verkraften

Mit einer emotionalen Botschaft hat sich Realitystar Sam Dylan (33) von seiner Dalmatiner-Dame Lindsay London verabschiedet. © Instagram/houseofdylan (Screenshot)

Das hat der Realitystar am Donnerstagabend im Rahmen einer herzergreifenden Abschiedsbotschaft auf Instagram verraten.

"Danke für all die schönen Jahre [...]. Danke, dass du ein Kapitel meines Lebens warst", schreibt Sam darin zu einigen Schnappschüssen, die ihn gemeinsam mit der treuen Dalmatiner-Dame zeigen.

Er werde die Vierbeinerin vermissen, betont der 33-Jährige außerdem - schließlich sei Lindsay London der "liebste und schönste Hund" gewesen, den er je gehabt habe, meint der Realitystar.

Dass er eine ganz besondere Bindung zu der Vierbeinerin hatte, ist dabei kein Wunder - immerhin war die Hündin eine der wenigen Konstanten in seinem turbulenten Leben als Realitystar: "Du warst diejenige, die all die Jahre an meiner Seite war, ohne etwas dafür zu verlangen."