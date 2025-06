Neuigkeiten im Sam-Dylan-Überfall: "Hätte nicht mehr damit gerechnet"

Köln - Überraschungspost für Sam Dylan (40): Das Polizeipräsidium Köln meldet sich bei dem Reality-Star mit guten Neuigkeiten. Offenbar wurde die Frau geschnappt, die ihn im Dezember 2024 in seinem eigenen Laden überfallen und geschlagen haben soll.

In seiner Instagram-Story teilt Sam Dylan (40) den Brief der Polizei Köln und spricht über den Raubüberfall vor wenigen Monaten. © Bildmontage: Instagram/ Sam Dylan

"Damit hätte ich echt nicht mehr gerechnet", so der schockierte TV-Star in seiner Instagram-Story.

Er spricht sogar von einem "Monster", das ihm damals übel zugesetzt hat und jetzt wohl endlich gefasst wurde.

Zur Erinnerung: Anfang Dezember 2024 wurde Sam in seinem Disney-Fanshop "The House" mitten in Köln Opfer eines brutalen räuberischen Diebstahls.

Eine Gruppe Jugendlicher lenkte ihn ab, plünderte den Laden und eine Frau schlug ihm am Ende sogar mitten ins Gesicht, während sie mit einer geklauten Bambi-Tasche das Weite suchte.