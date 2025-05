Pfefferspray-Attacke: Verletzte nach Gratis-Konzert von Samra

In seiner Instagram-Story hat sich mittlerweile auch Samra zu Wort gemeldet: "Danke an alle, die da waren. Gerade eben habe ich einen Anruf bekommen, dass einer Pfefferspray in die Menge gesprüht hat. So etwas finde ich sehr, sehr schade. Eine abartige dreckige Aktion. Ich hoffe, dass niemand verletzt wurde. Vielen Dank an die Polizei und die Feuerwehr."