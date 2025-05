Rapper Samra gibt Gratis-Konzert in den Gropius Passagen: Wann es soweit ist

Berlin - Rapper Samra (30) wird in den Gropius Passagen in Berlin-Neukölln ein kostenloses Konzert geben.

Rapper Samra (30) wird in den Gropius Passagen am Samstag ein Gratis-Konzert geben. © Samra (Bildmontage)

Am Samstag steht Samra ab 16 Uhr auf der Bühne im Atrium des Centers und gibt im Anschluss eine Autogrammstunde, wie das größte Shoppingcenter Berlins mitteilte.

"Dass der gebürtige Lichterfelder jetzt in den Gropius Passagen auftritt, ist kein Zufall: Der Ort passt zu ihm und zu seiner Musik – mitten in Berlin, mitten im Leben", so die Veranstalter erfreut über den Live-Gig.

Markenzeichen seiner Rap-Songs sind Samras unverblümte Texte und seine raue Stimme. Mit zwölf Nummer-1-Singles, mehreren Gold- und Platinauszeichnungen zählt der Berliner zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands.

Bereits ab 13 Uhr wird Moderator Big Moe vom Radiosender "KISS FM" den Besuchern vor Ort mit einem DJ-Set die Wartezeit auf den Star versüßen und für ordentlich Stimmung sorgen.