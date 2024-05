Warum Sara Kulka nicht mehr gerne in Leipzig ist: "Du bekommst es ja auch teilweise ab"

Leipzig - Sara Kulka (33) lebt in einem Einfamilienhaus im beschaulichen Taucha (Landkreis Nordsachsen) - die nächste Großstadt: Leipzig . Doch die Influencerin scheint immer weniger gerne in der sächsischen Metropole zu sein.

Sara Kulka (33) fühlt sich in der Großstadt immer unwohler - Gründe dafür seien Menschenmassen und Unzufriedenheit. © Montage: Jan Woitas/ZB/dpa, Instagram/sarakulka_

"Ich musste ja in letzter Zeit sehr oft in die Stadt fahren, also nach Leipzig und Leipzig ist eine Großstadt und da sind dementsprechend viele Menschen", startet die Ex-GNTM-Teilnehmerin eine ihrer aktuellen Instagram-Storys. Das Problem an den Ausflügen: "Ich merke einfach, ich komme damit nicht mehr klar."

Doch dabei sorgen offenbar nicht nur die Menschenmassen für Unbehagen: "Ich merke auch total die Unzufriedenheit der Menschen, also du bekommst es ja auch teilweise ab", ergänzt die 33-Jährige.

"Ich war ja eigentlich, dachte ich immer, gerne unter Menschen", erinnert sie sich, ihre derzeitigen Gefühle sähen allerdings ganz anders aus: "Jetzt würde ich mich am liebsten immer so in mein eigenes Schneckenhäuschen zurückziehen."

Aber dann meldet sich das TV-Gesicht in einer späteren Story zu dem Thema zurück: "Mir haben einige von euch wirklich tolle Nachrichten geschrieben, dass vielleicht nicht die Menschen das Problem sind, sondern vielleicht auch so ein bisschen ich, dass ich das jetzt gerade anziehe, weil es mir vielleicht nicht gut geht und ja ihr habt auch vielleicht recht."