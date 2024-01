Pikantes Geständnis von Sara Kulka: Influencerin hat vor Gericht für Freunde gelogen!

Taucha - In ihrem Podcast "Sara & Steffi - Der Podcast" sprach Sara Kulka (33) über das Thema Freundschaften und Grenzen. Dabei kamen einige pikante Details aus der Jugend der ehemaligen "Germany's Next Topmodel" -Teilnehmerin ans Licht - und eine starke Abneigung gegen das Konzept der Monogamie.

"Ein Bekannter ist betrunken ins Auto gestiegen und ist aus Liebeskummer in ein anderes Auto gefahren. Das mit dem Alkohol konnte man nicht leugnen, aber ich wusste, es ging darum, ob er es mit Absicht gemacht hatte. Ich sagte: 'Ich kann mich an nichts erinnern'", gestand die Influencerin.

Während Steffi sich für ein so ein "kollegiales Verhalten" nicht besonders erwärmen konnte, hatte die Mutter zweier Töchter ganz andere Ansichten. "Ich bin die Freundin, mit der du Leichen vergraben kannst. Bei mir findest du immer ein Alibi, ich hab' das schon oft gemacht", so Sara unverblümt.

Auch ums Thema Liebe ging es: "Ich halte nichts von Monogamie, das ist meiner Meinung nach nur ein Konzept des Christentums. Aber das würde mir zu weit gehen."

Eine Grenze habe ihre Freundschaft dann aber doch: Die Männer ihrer Liebsten sind für Sara Kulka tabu.

"Meine Freundin könnte den geilsten Mann der Welt haben - sobald er mit ihr liiert ist, ist er tabu. (...) Da ist keine Tropfsteinhöhle mehr, sondern nur noch ein ausgetrockneter Fluss, Ebbe!", stellte die gebürtige Polin klar. Dasselbe Verhalten würde sie natürlich auch von ihren Freundinnen erwarten.



