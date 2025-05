Sara Kulka über Comeback im Reality-TV: "Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben will"

Leipzig - Einst durch " Germany's Next Topmodel " bekannt geworden, ist Sara Kulka (34) mittlerweile nur noch selten im Fernsehen zu sehen. Ein Realityformat soll das bald ändern - und die Model-Mama findet klare Worte über andere Teilnehmer.

2015 war Sara Kulka (heute 34) zuletzt im Reality-TV zu sehen, hier bei der Abreise ins Dschungelcamp Anfang 2015. © IMAGO / Future Image

Die Leipzigerin hat jüngst bei Instagram offenbart, nach zehn Jahren erstmals wieder an einem Reality-Format teilgenommen zu haben. Das letzte dieser Art war das Dschungelcamp, bei dem sie 2015 den achten Platz belegt hatte.

Um welche Produktion es sich handelt, wann diese ausgestrahlt wird und wer sonst noch mit dabei war, darf die Mama von zwei Töchtern noch nicht verraten.

Aber: "Ich muss sagen, die Zeiten haben sich echt geändert, auch so manche Menschen", erzählt sie in ihrer Instagram-Story kopfschüttelnd. "Es sind Menschen, mit denen ich privat eigentlich niemals was zu tun haben wollen würde."

Deutliche Worte der einst Fünftplatzierten in Heidi Klums (51) Topmodel-Show! Es seien "Leute, die auch in anderen Realitäten leben", als sie selbst.