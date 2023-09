Sara Kulka auf Frauen-WC belästigt: "Von einem Mann hätte ich mir das niemals gefallen lassen!"

Taucha - Model Sara Kulka (33) musste am Freitagabend auf einem Event in Leipzig eine sehr unangenehme Erfahrung machen: Sie wurde in einer Toilette von einer anderen Frau sexuell belästigt!

Die Begegnung beschäftigte Sara Kulka (33) länger. Auf Instagram teilte sie ihre Gedanken mit ihren Followern. © Screenshot/Instagram/sarakulka_

Aufgewühlt meldete sich die Zweifach-Mama am Freitag bei ihren Fans auf Instagram. "Mir ist heute etwas passiert, was mir noch nie passiert ist und ich hätte nicht gedacht, dass mich das noch so beschäftigt", so die 33-Jährige.

Zuvor hatte die Blondine ein Event besucht und hatte sich zum Frischmachen in eine Frauen-Toilette zurückgezogen. Während sie sich schminkte, war eine andere Frau dazugekommen.

"Sie kam auf mich zu und sagte mir, wie hübsch ich bin. Ich dachte mir nichts dabei und bedankte mich und sagte ihr, dass sie auch hübsch sei", berichtete Sara.

Während die andere Dame bei offener Toiletten-Tür pinkelte und das Model weiter mit Komplimenten überhäufte, begann die ehemalige GNTM-Teilnehmerin sich zunehmend unwohl zu fühlen. Sie verließ die Toilette, als die Frau ihr schließlich noch näher auf die Pelle rückte!