Sara Kulka datete früher viel ältere Männer: "Hatte einen Vaterkomplex!"

Taucha - Model und Zweifach-Mama Sara Kulka (33) hat auf Instagram schon häufiger offen und ehrlich über ihre schwierige Kindheit und Jugend gesprochen. In einem Interview offenbarte sie nun, dass sie jahrelang unter einem Vaterkomplex litt - und sich deswegen in teils viel ältere Männer verliebte!

Früher war Sara Kulka (33) die Bestätigung von Männern super wichtig - in Beziehungen sah sie die Eintrittskarte in ein besseres Leben. © Montage Instagram/sarakulka_

In dem Interview sprach die Blondine unter anderem darüber, dass sie in ihrer Jugend versuchte, ihr falsches Körperbild und mangelndes Selbstbewusstsein durch kurze und knappe Outfits wett zu machen - all das, um erst den Jungs in ihrer Klasse und dann auch älteren Männern zu gefallen.

"Ich bin ohne Vater aufgewachsen, habe die toxischen Beziehungen meiner Mutter miterlebt, was sie teilweise für die Männer getan hat, um ihnen zu gefallen. Immer wollte ich irgendwelchen Männern gefallen, weil ich dachte, es wäre meine Eintrittskarte für ein besseres Leben. Ich brauchte diese Bestätigung", gestand die Influencerin offen im Gespräch mit dem Magazin "Stylebook".

Je älter Sara wurde, desto ältere Männer kamen für die gebürtige Polin infrage.