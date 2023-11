Sara Kulka feiert ein Jahr ohne Alkohol und Depressionen: "Bin eine Überlebende!"

Bereits Ende November blickt das Model stolz auf ihr Jahr 2023 zurück. © Instagram/sarakulka_

In einem Posting auf Instagram widmet die Zweifach-Mama sich selbst ein paar rührende Worte.

Wie sie bereits häufiger in der Öffentlichkeit geteilt hatte, litt die Blondine an Depressionen und einer Panikstörung, zog sogar einen Suizid in Erwägung. Mittlerweile hat die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin aber wieder Oberwasser.

"Doch am Ende hat sich der Kampf gelohnt, ich bin frei, frei von Medikamenten, frei von Alkohol, frei von krankhaften unkontrollierten Gedanken. Ich lebe wieder …", so die gebürtige Polin stolz.



Zwar habe sie nach wie vor mit einem Wechsel von Hoch und Tiefs zu kämpfen und auch ihre Panikstörung tritt nach wie vor in Erscheinung.

Aber: "Ich bin nicht mehr beeinträchtigt. Ich habe gelernt, damit zu leben. Ich bin mit jeder Phase meines Körpers dankbar. Und ja, ich bin eine Überlebende", schreibt Sara.