Sara Kulka frisch verliebt? "Mit Schmetterlingen im Bauch"

Sara Kulka (34) hat nach eigenen Angaben "Schmetterlinge im Bauch". © Montage: Instagram/sarakulka_

"In meinem Leben passiert aktuell so viel, doch ich muss noch die Füße etwas still halten", schrieb die Influencerin recht kryptisch in einer Instagram-Story.

Wenigstens versprach sie: "Doch bald werde ich euch teilhaben lassen ... ich mag nicht mehr leise sein und runterschlucken, ich bin jetzt entschlossen an mich zu denken und die dementsprechende Entscheidung zu treffen ..."

Und dann folgte ein Satz, der Fans aufhorchen lassen dürfte: "Es gibt einen neuen Menschen in meinem Leben, deswegen bin ich auch etwas durcheinander, da ich in einer für mich neuen Situation bin, eben weil ich auch Mama bin und Person des öffentlichen Lebens ..."

In einem späteren Story-Video zeigte sich die 34-Jährige zudem singend im Auto sitzen - den Song "Another Night" von Real McCoy laut aufgedreht. Dazu schrieb die Leipzigerin wieder rätselhaft: "Bin schon spät, aber mit Schmetterlingen im Bauch macht das sogar Spaß." Na, wenn das keine Rätsel aufgibt!