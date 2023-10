Sara Kulka speckt ohne Diät zehn Kilo ab: "Esse nicht mehr ganze Packung Chips!"

Auch mit ein paar Kilos mehr hatte die Zweifach-Mama immer noch Normalgewicht. So richtig wohl fühlte sie sich jedoch nicht. © Instagram/sarakulka_

Ihren Followern kam Sara Kulka jüngst äußerst erschlankt vor, was auf dem Profil der Mama zweier Töchter natürlich nicht unkommentiert blieb.

"Ich habe heute oft die Nachricht bekommen, dass ich abgenommen habe. Ich wog 72 Kilo, was völlig normal bei meiner Größe ist, und hab zehn Kilo abgenommen", bestätigte die 33-Jährige mit einem Schnappschuss von sich selbst in Unterwäsche.

Dabei habe sich das 1, 76 Meter große Model keineswegs für zu dick empfunden.

"Ich hab trotzdem eine schlanke Figur gehabt, aber ich hab einfach gemerkt, dass ich nur noch gefressen habe - ja, ich möchte es fressen und nicht mehr essen nennen - weil das war kein bewusster Umgang mehr mit Essen", berichtete die Influencerin.

Ein Hungergefühl sei ihr dabei völlig abhandengekommen. "Ich habe das Essen dadurch nicht mehr wertgeschätzt, sah es als selbstverständlich an, wie das in der westlichen Kultur ja normal ist. Der Kühlschrank ist ja immer voll und dauern wird was weggeschmissen", so Sara.

Daran wollte sie dringend etwas ändern!