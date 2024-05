Sara Kulka meidet am Vatertag den Wald: "Ich habe ein bisschen Angst davor"

Am Vatertag in den Wald? Dabei hat Sara Kulka (33) kein gutes Gefühl. © Montage: Peter Steffen/dpa; Instagram/sarakulka_

"Ich wollte ja heute eigentlich mit den Kindern in den Wald, aber ich habe ein bisschen Angst davor", erklärte die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin in ihrer aktuellen Instagram-Story. Der Grund: "Weil heute ist ja Vatertag."

Zunächst gratulierte die Influencerin allen Vätern und wünschte ihnen einen schönen Ehrentag, aber: Anlässlich des Datums seien "auch sehr viele junge Männer unterwegs", bei denen sie sich nicht vorstellen könne, dass es sich um Papas handle.

Hinzu komme: Ebendiese Männer seien unter Umständen auch noch "sehr stark alkoholisiert" - und zwar "schon seit dem frühen Morgen".

Die Mutter von zwei Töchtern brachte ihre Sorge schließlich auf den Punkt: "Männer, und dann auch noch alkoholisiert, denen zu begegnen - hm, weiß ich nicht, ob ich das so möchte."