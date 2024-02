Sara Kulka trägt keinen BH und wird Opfer von Bodyshaming: So schlagfertig reagiert sie!

Sara Kulka (33) zeigte sich ohne BH und wurde Opfer von Bodyshaming. © Montage: Instagram/sarakulka_

"Nach meinem letzten Reel durfte ich Bodyshaming erfahren", verkündet die Ex-GNTM-Kandidatin in einem aktuellen Instagram-Video.

Weiter erklärt das Model: "Von wem? Natürlich von Männern! Denn ich habe in meinem letzten Reel ein kleines Detail vergessen: einen BH anzuziehen."

Dazu blendet die Influencerin zwei Reaktionen ein - darin heißt es: "Wo hängen deine Bubis? Am Bauchnabel, sorry, sieht aus wie bei einer Oma" und "Hängen ja am Boden gefühlt".

Das lässt die Zweifach-Mama so natürlich nicht auf sich sitzen - sie stellt klar: "Meine Brüste sind da, wo sie hingehören, vor allem, nachdem man zwei Kinder ernährt hat, nachdem man über 30 ist und nachdem man sich nichts machen lassen hat!"