Sara Kulka plaudert über Kinder und ihre neue Liebe: "Ehrlich? Lauf, so weit du kannst"

Wie in jeder Familie fliegen eben auch da mal die Fetzen. "Ich hab mir ja so ein kleines Spiegelbild gezüchtet", gibt sie schmunzelnd zu. Dennoch versteht sie sehr gut, wie sich ihre Große manchmal fühlen muss - immerhin bringt die Pubertät jede Menge Veränderungen mit sich.

Sie lasse ihr Kinder sich entfalten und ihre Gefühle auch zeigen, da komme sie manchmal an ihre Grenzen. "Ich bin ehrlich, das ist für mich das krasseste Alter", so Sara, wobei sie vermutlich ihre ältere Tochter Matilda meint.

Ein Follower fragte am Sonntag nach Tipps im Umgang mit dem (vor-)pubertären Nachwuchs. Saras eindeutige Antwort darauf: "Ehrlich? Pack deine Sachen und lauf. Lauf, so weit du kannst."

Und auch eine neue Liebe hat Sara ja kürzlich gefunden, präsentierte den Mann an ihrer Seite kürzlich in den sozialen Medien.

Seit der Trennung bis zur neuen Beziehung seien ungefähr drei Jahre vergangen, offenbarte sie jetzt. Und in dieser Zeit seien ihr vor allem glückliche Pärchen ein Graus gewesen. "Ich war ja so auf diesem Anti-Männer-Trip unterwegs."

Damit ist jetzt aber Schluss, immer öfter sieht man die beiden bei Instagram gemeinsam, hier und da erfahren ihre Follower ein weiteres Detail über den Mann, der sie offenbar glücklich macht.

Was die 34-Jährige am tollsten an ihm findet, will ein User wissen. Die Antwort ist ganz einfach: "Dass er mich liebt, so wie ich bin. Dass er sich aufrichtig für mich interessiert, mir zuhört. Dass er sich komplett in mein Leben integriert, ohne dass ich es erwarte."

Das sind ja sehr gute Voraussetzungen!