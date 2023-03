Sara Kulka über Mord an Luise (†12): "Es muss ein Zeichen gesetzt werden!"

Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten das Waldstück und fanden die Leiche der 12-jährigen Luise. © Roberto Pfeil/dpa

"Ihr wisst, ich bin eigentlich gegen Strafen bei Kindern, aber der Fall Luise beschäftigt mich", schrieb Sara am Donnerstag in ihrer Instagram-Story.

Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren hatten Anfang der Woche gestanden, die 12-jährige Luise aus Freudenberg am 11. März in einem Waldstück an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erstochen zu haben.

Das Mädchen war zuvor als vermisst gemeldet gewesen, Einsatzkräfte hatten ihre mit Stichwunden versehene Leiche bei Suchmaßnahmen entdeckt.

"Meine Gedanken dazu sind: In den Medien heißt es überall, die Täterinnen stehen unter Schutz, haben weder Kontakt zu ihren Familien, noch drohen ihnen Strafen, weil sie unter 14 Jahre alt sind", so die Zweifach-Mama weiter.

So hatte es auch die Staatsanwaltschaft bestätigt, aus Sicht der Justiz gelten die Täterinnen wegen ihres Alters strafunmündig.