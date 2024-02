Sara Kulka wollte als Schauspielerin Karriere machen: "Sollte eine drogensüchtige Prostituierte spielen"

Vor über zehn Jahren hatte Sara Kulka einen Fuß in der Tür in der Film-Branche und spielte in einem Polizeiruf mit. Doch dann endete die Karriere abrupt.

Von Anna Gumbert

Taucha - An Influencerin Sara Kulka (33) ist anscheinend eine Schauspielerin verloren gegangen: Nach ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodels" spielte die gebürtige Polin in einem Fernsehen-Krimi mit und wurde auch für weitere Rollen angefragt. Doch woran scheiterte ihre Film-Karriere?

Kann nicht nur modeln: Ex-GNTM-Teilnehmerin Sara Kulka (33). © Bildmontage: Instagram/sara_kulka Auf das Thema kam die Zweifach-Mama, nachdem sie überglücklich eine neue Followerin auf ihrem Instagram-Kanal begrüßen durfte: Schauspielerin Karoline Herfurth (39). "Sie ist ein richtiger Promi. Ich weiß, ich bin selber einer, aber Trash-TV-Bekanntheiten sind für mich keine Promis", stellte Sara klar. Besonders bewusst wurde ihr das, als sie einmal selbst auf einem Film-Set zu Gange war. 2013 spielte die Blondine als Nebendarstellerin in der "Polizeiruf 110"-Folge "Laufsteg in den Tod" mit, in der ein Model auf einem Casting vergiftet wird. Sara Kulka "Voller Eifersucht": Sara Kulka hat wichtige Message an Valentinstag "Ich hab mich dort (...) mit echten Schauspielern unterhalten, die jahrelang eine Ausbildung oder ein Studium gemacht und am Theater gespielt haben. Die waren angepisst, weil wir vom Trash-TV nichts machen mussten und unfassbar viel Geld bekommen und vor allem kleinere Schauspieler chronisch unterbezahlt sind", erinnerte sich Sara.

Sara Kulka bei TV-Casting: "Ich war verzweifelt und hab ihn angemacht"