Vorwurf sexueller Missbrauch: Darum ist Sara Kulka so richtig sauer

Leipzig - Gerade erzählt Sara Kulka (33) in ihrer Instagram-Story noch von Brotdosen, als ihre Laune plötzlich umschlägt. Der Grund: Zwei ihrer Videos wurden gemeldet, aber nicht irgendwelche.

Sara Kulka (33) hat zwei Töchter, deren Identität sie aus dem Internet heraushalten will. © Instagram/sarakulka_

"Euch wünsche ich einen platten Fahrradreifen, dass ihr in Hundescheiße tretet - so richtig tief - und euch Tauben anscheißen", sagt die Zweifach-Mama am Dienstag sichtlich genervt.

Nicht die Tatsache, dass Videos von ihr gemeldet wurden, sondern welche es waren, regte sie auf.

Neben einem Werbevideo gehörte auch eins dazu, in dem sie darüber spricht, wie sehr sie ihre Kinder liebt.

Der Vorwurf lautet sexueller Missbrauch.