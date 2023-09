Bester Freund äußert sich öffentlich zu "Presseartikeln": Sarafina Wollny reagiert sofort!

Hückelhoven - Sarafina Wollny (28) pflegt bekanntlich nicht nur zu ihrer Familie ein inniges Verhältnis, sondern auch zu ihren besten Freunden - Florist Kevin Haupt (33) und dessen Frau "Sari". Nun meldete sich Kevin jedoch bei Instagram zu Wort und bezog Stellung zu aktuellen Gerüchten um ein angeblich zerrüttetes Verhältnis zwischen den Freunden. Was war denn da los?

So meldete sich der Florist, der auch Patenonkel von Sarafinas Zwillingen Casey und Emory (2) ist, mit einem unmissverständlichen Statement zu Wort und reagierte nun auf die jüngsten Spekulationen.

Das besagten jüngst zumindest kursierende Gerüchte, die Kevin kürzlich dann auch in seiner Instagram-Story zum Thema gemacht hatte.

Kevin und Sari standen Sarafina und Peter (30) nicht nur während ihrer schweren Zeit des unerfüllten Kinderwunsches bei, die vier pflegen bis heute eine innige Freundschaft zueinander und haben in der Vergangenheit schon zahlreiche Male betont, wie sehr sie einander schätzen.

Kevin Haupt stellte bei Instagram klar, dass die Gerüchte um einen angeblichen Streit mit Peter und Sarafina nicht stimmen. © Bildmontage: Instagram/_kevin_haupt_, Instagram/sarafina_wollny (Screenshots)

"Was ich Euch gerne nochmal sagen möchte, weil es gibt ja mittlerweile auch Presseartikel darüber, dass Sarafina, Sari, Peter und ich zerstritten sind", begann der Blumenhändler seine Fans zu unterrichten und stellte gleich zu Beginn klar: "Es würden sich bestimmt einige darüber freuen, wenn dies so sei [...], aber ich kann Euch versichern, dass es nicht so ist."

Doch damit nicht genug! Sollten sich die Wege der Freunde jemals trennen, würde Kevin dies zudem niemals in die Öffentlichkeit tragen, wie er betonte. "Weil ich die Zeit, die man hatte, dann schätzen werde", so der Patenonkel der Wollny-Twins. "Also hört auf mit Euren Spekulationen da draußen!"

Und Sarafina? Auch die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") reagierte wenig später auf die Worte ihres besten Freundes, teilte Kevins Statement wiederum auf ihrem eigenen Kanal und pflichtete dem Floristen bei: "Genau sooo!", kommentierte die 28-Jährige den Clip und räumte damit ebenfalls sämtliche Gerüchte vom Tisch.