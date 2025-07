Sarafina Wollny teilt ganz besonderen Moment mit ihren Fans: "Unendlich dankbar"

Das machte Sarafina am Mittwoch mit ihrem neuesten Instagram-Beitrag deutlich, den sie mit ihren mehr als 580.000 Followern teilte - und in dem sie ihre Fans an einem ganz besonderen Moment teilhaben ließ!

Ihre drei Kinder haben das Familienglück von Sarafina und Peter perfekt gemacht. © instagram/sarafina_wollny

So ließ Sarafina es sich nicht nehmen, ihrem Ehemann und Vater ihrer drei Kinder einige rührende Worte zu widmen. "Was wir in all dieser Zeit gemeinsam erlebt haben, passt in kein einziges Bild – aber es steckt in jedem Lächeln, jedem Blick, jedem Moment. Ich bin unendlich dankbar, dich an meiner Seite zu haben", säuselte sie.

Das größte Glück der beiden bleiben aber nach wie vor ihre drei Sprösslinge Casey, Emory (beide 3) und die kleine Hope (2). "Unsere Kinder sind unser [...] ganzer Stolz", erklärte das Großfamilienmitglied auch in seinem jüngsten Instagram-Post, der nicht nur bei den Wollny-Fans für Begeisterungsstürme sorgte.

Auch Sarafinas Schwester Estefania Wollny (23), die erst kürzlich die Trennung von Freund Ali offiziell gemacht hatte, meldete sich in der Kommentarspalte zu Wort und erklärte: "Ihr seid meine Definition von wahrer Liebe." Da bleibt kein Auge trocken.