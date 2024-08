Neues Kapitel für ihre Zwillinge: Deshalb platzt Sarafina Wollny vor Stolz

Hückelhoven - Sarafina Wollny (29) hatte in dieser Woche allen Grund zur Freude, denn ihre Zwillinge Casey und Emory (3) feierten einen kleinen Meilenstein. Bei Instagram gewährte die Wollny-Tochter ihren Fans Einblicke in das Ereignis.

Dazu hielten die Blondschöpfe sich im Arm und grinsten in gewohnter Manier frech in die Kamera.

Casey und Emory Wollny (3) sind seit dieser Woche Kindergartenkinder. © instagram/sarafina_wollny

Sarafina und Peter, deren Kinderwunsch viele Jahre unerfüllt geblieben war, könnten angesichts des jüngsten Meilensteins ihrer Jungs wohl nicht stolzer sein.

"Wir sind so dankbar [...], all das mit euch zu erleben. Ihr habt euch sooo unfassbar toll entwickelt und seid so tolle Jungs", schwärmte die 29-Jährige in ihrem neuesten Beitrag und versprach ihren Kindern: "Wir werden jeden Weg mit euch gemeinsam gehen. Wir lieben euch." [Rechtschreibung durch Redaktion angepasst]

Angesichts dieser liebevollen Worte gab es auch für Sarafinas mehr als 590.000 Instagram-Fans kein Halten mehr. Die Kommentarspalte explodierte beinahe vor Gratulationen, in denen Hunderte Anhänger den Zwillingen nur das Beste für ihren neuen Lebensabschnitt wünschten.