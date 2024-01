Paukenschlag bei Sarafina Wollny: Deshalb kehrt sie der Türkei schon bald den Rücken!

Aktuell pendelt die kleine Großfamilie der 28-Jährigen noch in regelmäßigen Abständen zwischen Deutschland und der Türkei hin und her. © Instagram/sarafina_wollny (Screenshot)

Auf die Fan-Frage, ob die Zwillinge in Deutschland oder in der Türkei in die Kita gehen werden, antwortete sie klipp und klar: "Sie werden ab August hier in Deutschland in den Kindergarten gehen!"

Damit dürfte klar sein, dass die 28-Jährige und ihre Familie dem Wollny-Domizil in der Türkei noch in diesem Jahr den Rücken kehren werden. Für etwaige Urlaube stehen die Türen von Mama Silvia aber sicherlich auch weiterhin offen.

Und noch etwas steht fest: nämlich, mit welchem Auto Sarafina ihre Kids ab Sommer in den Kindergarten fahren wird. In ihrer Story verrät sie: "Haben im Mai letztes Jahr den VW Caddy 7-Sitzer bestellt, den können wir am Sonntag abholen."

Ihr alter Nissan X-Trail habe als Familienkutsche nicht mehr getaugt. Dieser sei für fünf Personen (davon drei Kinder) "einfach zu klein" gewesen. Der neue fahrbare Untersatz wartet allerdings in der Autostadt Wolfsburg auf seine neuen Besitzer.